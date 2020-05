Raed Arafat a mai spus ca este posibil sa se piarda din puterea transmiterii. „Inca nu știm. Pana nu vedem acest lucru …Sunt mai mulți colegi care au opinia ca in timpul verii e posibil sa avem o scadere, dar la toamna concomitent cu gripa o sa inceapa sa creasca. Cred ca acum este mult mai importanta vaccinarea antigripala decat inainte. Macar te protejezi impotriva uneia dintre cele doua rele, care vor fi gripa și covid”, a spus Raed Arafat Impotriva gripei ai mijloc de protecție și trebuie sa il aplici. Eu ma vaccinez in fiecare an. Spun insistent la toata lumea sa se vaccineze”, a declarat…