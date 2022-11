Stiri pe aceeasi tema

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, a vorbit despre masurile pe care ar trebui sa le ia fiecare roman, in parte, in cazul unui atac nuclear. Arafat spune ca nu exista un pericol nuclear acum care sa amenințe Romania, dar ca autoritațile și cetațenii trebuie sa fie pregatite…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența ( DSU ), Raed Arafat a declarat la Digi24 , ca nu exista un pericol nuclear acum care sa amenințe Romania. Riscul de la centrala nucleara Zaporojie este unul foarte limitat pentru noi, dar ca autoritațile și cetațenii trebuie sa fie pregatite pentru „orice…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat a declarat, joi, la Digi24, ca nu exista un pericol nuclear acum care sa amenințe Romania, dar ca autoritațile și cetațenii trebuie sa fie pregatite pentru „orice scenariu”.

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a atras atentia sambata ca o posibila modificare „fara niciun motiv” a sistemului medical de urgenta romanesc, care a functionat „eficient” in pandemie, ar putea conduce la prabusirea acestuia, asemenea unui domino, conform Agerpres. „Cand…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a atras atentia sambata ca o posibila modificare „fara niciun motiv” a sistemului medical de urgenta romanesc, care a functionat „eficient” in pandemie, ar putea conduce la prabusirea acestuia, asemenea unui domino. „Cand gandim rezilienta…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, medicul Raed Arafat, transmite un mesaj de calm cu privire la un posibil dezastru nuclear care s-ar produce la centrala nucleara de la Zaporojie, din Ucraina. ”La acest moment, ce pot sa va spun, ca lumea trebuie sa ramana calma, linistita, Zaporojie…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, afirma ca medicina de urgenta din Romania are nevoie de un numar dublu de medici fata de cati exista in prezent in sistemul unitatilor de primiri urgente si al SMURD, scrie News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, medicul Raed Arafat, transmite un mesaj de calm cu privire la un posibil dezastru nuclear care s-ar produce la centrala nucleara de la Zaporojie, din Ucraina, cea mai mare centrala atomica din Europa, potrivit News.ro. Fii la curent cu cele…