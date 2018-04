Stiri pe aceeasi tema

- Ați trecut la țigara electronica sau la dispozitivele care incalzesc tutunul și sunteți mulțumiți ca le puteți folodi și in spațiile publice? Acest lucru s-ar putea schimba foarte curand, daca propunerea secretarului de stat Raed Arafat va deveni text de lege.

- "900% crestere in utilizarea tigarilor electronice in scolile in perioada 2011-2015. Un raspuns clar la cei care spuneau ca astfel de produse nu sunt destinate copiilor si nu influenteaza adolescentii.Vorbim de tigarile electronice care se afla pe piata mult inaintea dispozitivelor care incalzesc…