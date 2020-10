Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, a declarat ca nu se discuta in prezent de inchiderea unor activitați economice sau de carantina, dar vor fi luate masuri suplimentare in cazul creșterii numarului de infectari cu coronavirus. El a de clarat, la Targu Mureș, ca este posibila luarea unor masuri locale, cu controale intensificate pentru stoparea creșterii infectarilor. „Nimeni nu a vorbit concret de o stare de urgența. Trebuie totuși instituite masuri in zonele unde cifra este mai mare, incidența e mai mare”, a spus Arafat. Seful DSU a spus ca in aceasta perioada este…