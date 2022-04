Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența a transmis, sambata, un mesaj pe care cei mai mulți au ințeles ca e menit sa ajunga și la urechile lui Alexandru Rafila, ministrul Sanatații. Dupa ce recent s-a aflat de la oficialul guvernamental aflat in fruntea MS ca ar trebui ca SMURD-ul sa fie integrat, de la Ministerul […] The post Arafat, mesaj sa auda Rafila, dupa ce ministrul vrea sa treaca SMURD-ul la MS: „Sistemul de urgența din Romania este unul complex” - VIDEO first appeared on Ziarul National .