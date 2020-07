ARAFAT, la A3: ”A apărut un FAKE foarte interesant” Raed Arafat a vorbit, joi seara, la Antena 3, dupa ce Senatul a votat legea carantinarii și izolarii, despre posibilitatea ca numarul de infectari sa creasca in Romania. Șeful DSU a punctat faptul ca se fact tot mai multe teste, iar ritmul nu va incetini. Arafat i-a pus la punct pe medicii care au aparut in emisiunile televizate și au vorbit despre coronavirus, precizand ca niciunul dintre aceștia nu erau specialiști epidemiologici și le-au dat sfaturi greșite romanilor. Totodata, secretarul de stat din MAI a dezvaluit un alt mare ”fake” care a aparut in piața zvonurilor. ”Testarile au inceput… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

