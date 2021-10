Arafat, despre cei care dau sfaturi anti-vaccinare: ”I-aţi lăsa să vă opereze, să vă opereze copilul?” Șeful Departamenului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, le propune romanilor un „exercitiu de imaginatie” in privința celor care dau sfaturi anti-vaccinare, apreciind ca aceste persoane nu ar trebui deloc sa fie tratate cu incredere „Poate ca nu prezentam incredere noi, cei care le spunem sa se vaccineze, dar prezinta incredere cei care le spun sa nu se vaccineze? Am cerut un exercitiu de imaginatie: aceste doamne, domnisoare, domni care ies si spun nu te vaccina si care nu au nimic cu medicina, imaginati-va ca acesti oameni sunt imbracati in halat de chirurg cu bisturiul in mana si voi… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

