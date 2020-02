Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a cazut, vineri, intr-o fantana adanca de 15 metri, in localitatea vasluiana Poiana lui Alexa, 13 pompieri din cadrul Detasamentului Vaslui al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) intervenind pentru salvarea lui informeaza Agerpres. Interventia a fost una dificila, avand in…

- Verificarea, repararea si curatarea periodica a cosurilor de evacuare a fumului sunt obligatorii! Este interzisa folosirea sobelor si a altor mijloace de incalzire defecte, cu improvizatii, supraalimentate cu combustibili sau nesupravegheate, precum si aprinderea focului prin utilizarea lichidelor inflamabile!…

- RESITA – Ministrul de Interne incepe in forta anul si anunta masuri imediate pentru imbunatatirea serviciilor oferite de SMURD. Cazul fetitei din Valcea care se afla in coma, in urma unui accident rutier si a unor balbaieli ale Serviciului de Ambulanta Valcea si SMURD, l-au facut pe ministrul de Interne…

- Jurnaliștii de la New York Times au facut o analiza a țarilor din Balcani, inclusiv a Romaniei și arata ca in cazul unui cutremur major aceste țari nu sunt pregatite și nu vor face fața. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, arata ca junaliștii au dreptate, dar soluția nu…

- Campanie impotriva exportului de animale vii dupa dezastrul de la Midia Foto: Sorin Cealera Unele organizatii pentru drepturile animalelor anunta ca vor lupta si anul viitor pentru interzicerea exportului cu animale vii. Ele atrag atentia ca, la mai bine de o luna de la accidentul din Portul Midia,…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, arata ca in urma evaluarii finale o persoana este ranita mai grav și este transportata la București și 10 sunt ranite ușor, in urma accidentului feroviar din Prahova.Citește și: Lia Olguța Vasilescu citeaza din Basescu: Hai, sa…

- S-au scurs aproape 4 ani de la moartea bebelușilor la Spitalul Județean de Urgența din Suceava și inca NU exista un raport IML.Ce se intampla și cum e posibil sa dureze atat, discutam la Adriana Nedelea LA fix, la ora 15.30.Aflam atunci și care e situația la PSD Arad, dupa ce, azi dimineața, DNA a perchiziționat…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a afirmat vineri, la Constanta, in cadrul Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJASU), ca incidentul naval care a avut loc la Mi...