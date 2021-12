Arafat a răbufnit după protestul din fața Parlamentului: ”Acolo devin focare de răspândire a virusului” Aproximativ 1000 de oameni protesteaza in fața Parlamentului. Ei nu vor ca certificatul verde sa devina obligatoriu in Romania. Circulația este blocata in fața Palamentului. Șeful DSU, Raed Arafat, se arata ingrijoat de protestul spontan și spune ca ar putea sa genereze noi infectari. „Vorbim de cel care o sa fie pentru interiorurl țarii – e o necesitate pentru a stopa raspandirea virusului. E nevoie de metode pentru a stopa virusul. Parlamentul o sa dezbata. Trebuie sa ai anumite masuri ca sa poți pastra un echilibru. (…) Daca sunt cei care nu cred in masuri… Mulți nu cred ca exista virusul.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

