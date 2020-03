Stiri pe aceeasi tema

- Vești bune pentrucopii și parinți! Chiar daca spectacolele de teatru și concertele și-au inchisușile din cauza pandemiei de coronavirus, asta nu inseamna ca cei mici nu semai pot distra.Gașca Zurli aanunțat ca se “muta” in online pentru urmatoarea perioada și vine in sprijinulparinților cu jocuri educative…

- Reprezentantii Operei Nationale Romane din Iasi au anuntat, luni, ca in perioada urmatoare se vor transmite online spectacolele din repertoriu. Potrivit unui comunicat de presa, decizia este luata pentru a preveni raspandirea coronavirusului si infectarii atat a personalului cat si a spectatorilor.…

- Comitetul Local pentru Situații de Urgența a decis suspendarea activitații Bazinului de Polo din cartierul Subcetate și a Salii de Sport „Voinicilor”, in perioada 11-22.03.2020, cu posibilitatea de prelungire, funcție de evoluția situației la nivel național. De asemenea, se suspenda activitatea Teatrului…

- (foto: Pexels) Universitatea „Ovidius” din Constanța nu iși suspenda inca activitatea, dar incearca sa faca o tranziție la cursurile susținute online, conform unei hotarari adoptate marți de Senatul Universitații: „In ședința de astazi, 10.03.2020, Senatul UOC a aprobat, la propunerea Consiliului de…

- In contextul raspandirii virusului COVID19, conducerea Teatrului Clasic „Ioan Slavici” Arad a luat decizia suspendarii spectacolelor instituției. Masura intra in vigoare incepand cu 10.03.2020. Contravaloarea biletelor achiziționate pentru spectacolele suspendate poate fi recuperata de la casieria TCISA.…

- Astazi, de la ora 17.30, pe scena mare a Teatrului Clasic „Ioan Slavici” va avea loc un o noua ediție a „Serii de poezie”, dedicata, de aceasta data, FEMEII. „Femeia, eterna poveste” se numește intalnirea in care versurile vor fi rostite de actorii Oltea Blaga, Zoltan Lovas, Bogdan Costea, Bogdan Neciu,…

- Teatrul Clasic „Ioan Slavici” Arad inițiaza un nou proiect. Este vorba despre „Cu suflet, pentru suflete, azi... ” – un demers artistic prin care actorii aradeni vor aduce bucuria cuvantului rostit – in proza sau versuri- in locații diverse: centre pentru batrani, școli, centre de plasament etc. „Dorim…