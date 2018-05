Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Turcia și o femeie din Romania, soț și soție, care calatoreau cu un autoturism marca BMW, inmatriculat in Elveția, s-au ales cu dosare penale dupa ce polițiștii de frontiera au descoperit pe bancheta din spate a mașinii, un copil in varsta de 7 ani, ascuns sub o patura. „In data de 12…

- Politistii de frontiera au depistat trei surori si doi copii din Turcia care au incercat sa iasa ilegal din tara folosindu-se de documentele de identitate ale altor persoane, a informat, luni, purtatorul de cuvant al Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera Arad, agent sef Mihaela Les.…

- NADLAC. Femeile s-au prezentat la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II – Csanadpalota impreuna cu copiii lor. Cu ele se mai afla și fratele lor, un cetațean german in varsta de 51 de ani. La controlul de frontiera femeile au prezentat documente de identitate cu insemnele autoritaților germane.…

- O restricție de circulație de 24 de ore pentru accesul camioanelor in Ungaria va fi in vigoare incepand de miercuri noapte si pana joi noapte. Camioanele cu o capacitate mai mare de 7,5 tone nu vor putea intra pe teritoriul Ungariei incepand de miercuri noapte si pana joi noapte, respectiv in perioada…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II – Csanadpalota au depistat sase persoane din Irak si Siria care au incercat sa iasa ilegal din tara, ascunse intr-un loc special amenajat, in interiorul compartimentului de marfa al unei autoutilitare – inmatriculata in…

- Polițiștii de frontiera din cadrul P.T.P. Siret- I.T.P.F. Sighetu Marmației au oprit, la intrarea in țara, o tanara din Ucraina care a incercat sa intre in Romania prezentand la controlul de frontiera pașaportul altei persoane. In seara zilei de 19 februarie, in jurul orei 22.00, la Punctul de Trecere…

- Politistii de frontiera aradeni au depistat un cetatean din Siria, care a incercat sa intre ilegal in Romania folosindu-se de un pasaport sirian fals, conform Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera Arad. "Barbatul in cauza a fost depistat la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II - Csanadpalota,…