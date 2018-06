Arad: Ploile abundente au produs inundaţii în localităţile Ghioroc şi Păuliş Ploile abundente cazute sambata au provocat inundatii in comunele Ghioroc si Paulis din Podgoria Aradului, zeci de gospodarii fiind afectate in ambele localitati.



Potrivit lui Corneliu Popi-Moroda, primarul comunei Ghioroc, suvoaiele de apa care s-au scurs cu repeziciune de pe versantii dealurilor din jur au inundat in localitate cateva zeci de gospodarii - case, curti si gradini - cantitatile mari de apa neputand fi preluate de santurile de colectare a apelor pluviale de pe strazile comunei.



Locuitorii comunei au iesit imediat pe strazi pentru a indeparta malul din santuri,…

