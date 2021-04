Stiri pe aceeasi tema

- Parinții baiatului in varsta de 7 ani, disparut la inceputul lunii ianuarie, au spus procurorului de caz ca hainele de pe cadavrul gasit sambata corespund cu cele purtate de fiul lor la momentul dispariției.

- Totusi, identitatea urmeaza sa fie confirmata definitiv printr-o expertiza ADN care va fi realizata la Bucuresti. Procurorii cred ca sunt sanse foarte mari ca si expertiza sa confirme ca ramasitele apartin lui Sebastian Corbei, copilul in varsta de 7 ani din localitatea aradeana Vanatori.

- Astazi, 3 aprilie 2021 ,in jurul orei 13, postul de politie Mișca din jud. Arad, a fost sesizat de catre un cioban aflat in zona localitații Vanatori, despre faptul ca in extravilanul localitații, la o distanța de aproximativ 9 km The post Cadavrul unui copil, gasit pe camp. Avea imbracamintea și incalțamintea…

- Cadavrul unui copil a fost gasit sambata, in jurul pranzului, pe un camp intre localitațile Mișca și Vanatori, județul Arad. Potrivit IPJ Arad, polițiștii au fost sesizați prin apel la 112 cu privire la prezența unui „cadavru uman, de dimensiuni mai mici, pe un camp la aproximativ 10-12 km intre localitațile…

- Un cadavru a fost gasit sambata dupa masa, intr-un desiș, pe un camp, intre localitațile Mișca și Vanatori. Din primele informații, transmise de reprezentanții IPJ Arad imbracamintea și incalțamintea este identica cu hainele purtate de Corbei Sebastian Ionel, copilul disparut in luna ianuarie a acestui…

- Astazi, 3 aprilie 2021 ,in jurul orei 13, postul de politie Mișca din jud. Arad, a fost sesizat de catre un cioban aflat in zona localitații Vanatori, despre faptul ca in extravilanul localitații, la o distanța de aproximativ 9 km The post Cadavrul unui copil, gasit pe camp. Avea imbracamintea si incalțamintea…

- Autoritatile continua cautarea copilului de 7 ani disparut sambata in zona localitatii aradene Vanatori, fiind folosite drone aduse de voluntari, care vor survola locuri greu accesibile de pe o raza de 30 de kilometri, in timp ce copiii care l-au vazut ultima data pe Sebastian Corbei sunt audiati cu…

- Cautarea copilului de șapte ani dat disparut de familie in satul aradean Vanatori continua și azi, la 48 de ore de cand acesta a plecat de acasa sa se joace in sat și nu s-a mai intors, anunța agerpres . Cautarile au fost suspendate pe parcursul noptii de duminica spre luni, dupa ce duminica a fost…