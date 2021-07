Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident de circulație a avut loc astazi pe autostrada dintre Arad și Timișoara. O femeie de 32 de ani a murit, iar alte trei persoane au ajuns de urgența la spital in urma impactului violent.

- Criza de personal la inmatriculari, dupa ce zece angajați au fost ridicați de DGA pentru luare de mita. Trei agenți au fost chemați din concediu, iar alții au fost aduși din Arad și Bihor. Inmatricularile definitive vor fi reluate dupa program normal abia de saptamana viitoare.

- Festivalul Filmului Francez va avea loc in luna iulie in 12 orase din tara, iar cineastul Emmanuel Courcol, autorul „comediei anului 2020”, va fi invitatul special al editiei. Festivalul Filmului Francez (FFF) implineste 25 de ani si marcheaza aniversarea cu o editie de vara, ce va avea loc…

- Inițiata de Ministerul Culturii și Comunicarii din Franța și patronata in prezent de Consiliul Europei, de UNESCO și de Consiliul Internațional al Muzeelor, Noaptea Muzeelor, cea in care muzee și instituții culturale din zeci de țari europene iși deschid porțile in aceeași noapte, a devenit un eveniment…

- Premierul Florin Cițu a vorbit, joi, de la Timișoara, despre cazul atentatului de la Arad, spunand ca este ținut la curent de ministrul Lucian Bode cu toate informațiile noi care apar. "Romania este foarte sigura. Se fac toate eforturile pentru prinderea celor care au comis atentatul. Am discutții…

- Apar noi informații uluitoare despre incendiul din depozitul de deșeuri din Prahova. Pompierii au ramas peste noapte la Brazi, iar fumul toxic se indreapta spre estul țarii acum. In acest moment, anchetatorii au o ipoteza șocanta: focul ar fi putut fi pus intenționat. Firma din Brazi avea activitatea…

- Un centru de vaccinare impotriva COVID-19 va fi deschis in Vama Nadlac II din judetul Arad, cea mai tranzitata terestru de romanii din diaspora. Secretarul de stat pentru romanii de pretutindeni, Oana Ursache, a declarat, duminica, la Timisoara, ca sunt multi romani din diaspora care doresc doar…

- Braț la braț, cei doi viceprimari ai Timișoarei s-au deplasat la Oradea, pentru a discuta cu conducerea primariei de acolo, in vederea gasirii unor posibilitați de colaborare intre cele doua municipalitați. Interesant este ca acestea, alaturi de Arad și Cluj sunt deja partenere in Alianța Vestului,…