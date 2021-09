Stiri pe aceeasi tema

- Peste 20.000 de pachete de tigari de contrabanda au fost gasite de politistii din judetul Arad, ambalate in saci si abandonate langa o liziera, in cauza fiind deschis dosar penal in rem, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Gurahont, informeaza Agerpres . Politistii orasului Sebis, impreuna…

- Peste 20.000 de pachete de tigari de contrabanda au fost gasite de politistii din judetul Arad, ambalate in saci si abandonate langa o liziera, in cauza fiind deschis dosar penal in rem, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Gurahont. Politistii orasului Sebis, impreuna cu cei…

- Un numar de 14 perchezitii domiciliare au avut loc, luni, in judetul Arad, dupa ce politistii au depistat parcat un TIR, in comuna Halmagiu, in care se aflau peste 80.000 de pachete de tigari netimbrate. ”In 8 august a.c., politistii Serviciului de Investigarea Criminalitatii Economice, impreuna cu…

- Un numar de 14 perchezitii domiciliare au avut loc, luni, in judetul Arad, dupa ce politistii au depistat parcat un TIR, in comuna Halmagiu, in care se aflau peste 80.000 de pachete de tigari netimbrate, potrivit news.ro. ”In 8 august a.c., politistii Serviciului de Investigarea Criminalitatii…

- Politistii si procurorii aradeni au descoperit un TIR inmatriculat in Ungaria abandonat in localitatea Halmagiu, iar la deschiderea remorcii, in baza unui mandat de perchezitie, au gasit peste 80.000 de pachete cu tigari de contrabanda provenite din Belarus, informeaza Agerpres . TIR-ul stationa in…

- Politistii si procurorii aradeni au percheziționat duminica seara un TIR inmatriculat in Ungaria pe care l-au gasit abandonat in localitatea Halmagiu. Cand au deschis remorca, autoritațile au gasit peste 80.000 de pachete cu tigari de contrabanda provenite din Belarus, potrivit Agerpres . TIR-ul era…

- IPJ Arad informeaza ca “in urma investigațiilor efectuate de polițiștii Serviciului de Investigarea Criminalitații Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Arad, au fost efectuate 14 percheziții domiciliare, la persoane banuite de contrabanda cu țigarete, fiind descoperite și indisponibilizate…

- Parchetul de pe langa Judecatoria Ploiesti a deschis dosar penal pentru ultraj F. T. Luni seara, in jurul orei 17:00, polițiștii din cadrul Secției nr.3 Ploiești au fost alertati ca un politist local ar fi fost agresat in zona de Vest a municipiului. Cu referire la acest caz, reprezentantii Inspectoratului…