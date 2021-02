Stiri pe aceeasi tema

- Echipajul SMURD, format din plutonier major Macovei Florin, comandant de echipaj, sergenții majori Krajcsik Kristian Ivan și Paulik Alin, de la ISU Arad, a avut, ieri, parte de o misiune cu totul speciala. Din Nadlac au luat o femeie gravida pe care trebuiau sa o transporte la maternitate. Pe drumul…

- Alexandra Mirela, fetița care s-a nascut, sambata, pe DN 7, in autospeciala SMURD a Punctului de lucru Nadlac, are 3.200 de grame și a venit pe lume ajutata de trei paramedici: Florin „Maco” Macovei, comandant de echipaj, Kristian Ivan Krajcsik și Alin Paulik, a informa ISU Arad, intr-o postare pe pagina…

- Elicopterul SMURD Iași a efectuat o intervenție de urgența in Republica Moldova pentru a prelua o pacienta care se afla in stare foarte grava. Femeia in varsta de 64 de abi ar fi suferit arsuri de gradul II și III in urma unei explozii de butelie. Echipa medicala a preluat victima, a stabilizat-o pentru…

- O femeie a ramas incarcerata azi-noapte, dupa ce mașina in care se afla a parasit carosabilul și s-a oprit intr-un șanț. Au intervenit echipaje ale pompierilor, Ambulanței și Poliției. Atat femeia cat și șoferul au ajuns la spital. Cu puțin inainte de ora 02.00, un apel la 112 anunța un accident rutier…