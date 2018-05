Stiri pe aceeasi tema

- Abdul Jabbar Al Sayegh, o somitate in zona de business in Emiratele Arabe Unite, cu prieteni la cel mai inalt nivel si cu o avere de doua miliarde de dolari, este omul care o poate transforma pe Dinamo intr-o forta in sud-estul Europei, scrie Fanatik. Abdul Jabbar Al Sayegh este considerat…

- Michael Dell a platit o suma record de 100,4 milioane de dolari pentru un penthose in cartierul miliardarilor din Manhattan, in cadrul celei mai mari tranzactii din istoria orasului New York, potrivit Fortune.

- Statele donatoare s-au angajat sa acorde asistenta umanitara de peste 2 miliarde de dolari pentru milioane de locuitori infometati, bolnavi si refugiati ai Yemenului, a anuntat Organizatia Natiunilor Unite, la finalul conferintei de strangere de fonduri, desfasurata marti Geneva, transmite dpa. Potrivit…

- Yemenul are nevoie de asistenta umanitara de aproape 3 miliarde de dolari in acest an pentru ca milioane de locuitori infometati, bolnavi si refugiati sa supravietuiasca razboiului din tara lor, a declarat secretarul general al ONU, Antonio Guterres, cu ocazia unei conferinte a donatorilor, ce are loc…

- Departamentul american de Stat a dat unda verde unui plan al Qatarului, in valoare de 197 milioane de dolari, vizand intarirea capacitatilor tehnologice si logistice ale centrului de operatiuni al fortelor sale aeriene. Aceasta vanzare va veni in sprijinul politicii externe si securitatii…

- Aceasta schimbare de atitudine a lui Richard Gates, 45 de ani, mareste si mai mult presiunea asupra lui Paul Manafort, fostul director de campanie al lui Donald Trump si fost asociat al lui Gates, care continua sa respinga capetele de acuzare enumerate in actul de inculpare care il vizeaza. "In ciuda…

- Ministrul turc de Externe, Mevlut Cavusoglu, a declarat miercuri ca Turcia isi ia angajamentul de a oferi 5 miliarde de dolari, sub forma de imprumuturi si investitii, pentru a ajuta la reconstructia Irakului, in urma razboiului de trei ani cu organizatia terorista Stat Islamic, relateaza France 24.…

- Arabia Saudita si Emiratele Arabe Unite au convenit cu ONU aspectele tehnice ale transferului sumei un miliard de dolari ca ajutor pentru Yemen, a anuntat marti purtatorul de cuvant Stephane Dujarric, citat de Xinhua. El a precizat ca din totalul respectiv 930 de milioane de dolari vor fi folosite…