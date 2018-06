Trei civili au fost ucisi sambata de un proiectil tras de rebelii yemeniti houthi asupra orasului Jazan, in sudul Arabiei Saudite, a anuntat coalitia militara care lupta impotriva acestor insurgenti, transmite AFP.



"Trei civili au fost ucisi de un proiectil tras deliberat de militiile houthi (...), legate de Iran, care a vizat regiunea Jazan", a indicat purtatorul de cuvant al coalitiei aflate sub comandament saudit, colonelul Turki al-Maliki, citat de agentia de presa oficiala saudita Spa.



Natura acestui proiectil nu a fost precizata.



In ultimele luni, rebelii…