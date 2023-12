Stiri pe aceeasi tema

- Circa trei sferturi dintre companiile din Romania (70%), cu activitati in productie, IT, HoReCa, agricultura sau constructii, intentioneaza sa angajeze personal din tari non-UE, arata rezultatele studiului „HR Insights”, realizat de Asociatia Furnizorilor de Servicii de Resurse Umane (AFSRU). Potrivit…

- Pentru 2024, Guvernul stabilește un contingent de 140.000 de lucratori straini nou-admisi pe piata fortei de munca din Romania, potrivit unei Hotarari de Guvern lansate in dezbatere publica. In 2023, inițial, contingentul fusese de 100.000 de lucratori straini cu permise de munca, suplimentar ulterior…

- Guvernul va aloca 300 de milioane de lei Ministerului Agriculturii pentru cofinantarea proiectelor din Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020, a anunțat premierul Marcel Ciolacu. Autoritațile vor sa impulsioneze astfel finalizarea investițiilor cu bani europeni, in condițiile in care, la…

- Politisti din Punctul de Frontiera Nadlac II și Turnu au depistat 82 de cetațeni straini depistați incerand sa treaca ilegal frontiera.La Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II s-au prezentat pe sensul de iesire din țara, doi cetațeni turci și un roman. Aceștia transportau, conform documentelor de…

- Un studiu, publicat recent in revista The Lancet, arata ca, in anul 2020, la nivel global, unul din zece copii s-a nascut prematur, in majoritatea lor avand mame adolescente. Concret, studiul, realizat de experți ai Organizației Mondiale a Sanatații, UNICEF și London School of Hygiene and Tropical Medicine,…

- Anchetatorii prahoveni efectueaza, marti, patru perchezitii in judetele Prahova si Ialomita la o grupare de traficanti de migranti, stabilindu-se ca membrii acesteia ar fi efectuat demersuri pentru aducerea in tara a aproape 3.000 cetateni straini, iar activitatea infractionala ar fi fost sprijinita…

- La data de 26 septembrie 2023, polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Ploiești, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Ploiești, efectueaza 4 percheziții domiciliare, in județele Prahova și Ialomița, punand in aplicare 14 mandate de aducere, intr-o cauza privind…

- Politistii de frontiera aradeni din Nadlac II, Turnu și Varșand au depistat 77 cetateni din mai multe state care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria. Acestia erau ascunsi in doua mijloace de transport, respectiv pe jos. La Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II s-au prezentat pe sensul…