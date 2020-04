Stiri pe aceeasi tema

- Ultima data cand a avut loc o biciuire in public in Arabia Saudita a fost in 2015, cand bloggerul Raif Badawi a fost pedepsit pentru o presupusa infracțiune cibernetica și pentru ca a insultat islamul.

- Justitia din Pakistan a anulat pedeapsa cu moartea pronuntata in 2002 impotriva extremistului britanic condamnat pentru rapirea si asasinarea ziaristului american Daniel Pearl, informeaza joi Reuters si AFP potrivit Agerpres. Pedeapsa lui Omar Sheikh, pe numele real Ahmed Saeed Sheikh, a fost comutata…

- Colorado a devenit al 22-lea stat din componenta SUA care aboleste pedeapsa cu moartea, transmit marti AFP si APP, citate de Agerpres. Guvernatorul statului, Jared Polis, a ratificat luni o lege in acest sens, apreciind ca pedeapsa cu moartea ''nu ar putea si nu a fost niciodata administrata echitabil…

- Pedeapsa pentru declararea necorespunzatoare a adevarului, pentru a ascunde riscul de infectare cu o boala contagioasa, va fi de inchisoare intre unu si cinci ani, conform OUG de modificare a Codului penal. Aceeasi pedeapsa se va aplica persoanelor care nu respecta carantina sau spitalizarea, daca…

- Un barbat de 33 de ani, din Zarnesti, judetul Brasov, a ingrozit Norvegia dupa ce a lovit, sugrumat si violat o femeie din Oslo. Autoritatile norvegiene l-au condamnat in 2019 pentru viol, iar la sfarsitul anului au cerut autoritatilor romane recunoasterea sentintei si transferarea lui intr-un penitenciar…

- Doha si Riadul au suspendat discutiile menite solutionarii crizei diplomatice care le opune de aproape trei ani incoace, a recunoscut ministrul de Externe al Qatarului, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, citat de AFP.

- Costin Munteanu, deținutul inchis la Penitenciarul Aiud, care l-a amenințat cu moartea pe Klaus Iohannis și-a aflat miercuri, 12 februarie, pedeapsa. Magistrații Judecatoriei Aiud l-au condamnat pe Costin la un an de inchisoare pentru ultraj. Reamintim ca Munteanu este condamnat la 15 ani de inchisoare…

- Americanul Dylann Roof, autorul unui atac rasist care a socat lumea, a facut apel impotriva pedepsei cu moartea, la care a fost condamnat dupa ce a fost gasit vinovat de uciderea a noua enoriasi de culoare intr-o biserica din statul South Carolina, in 2015, in contextul in care avocatii sai au sustinut…