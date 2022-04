Ar putea Ucraina să învețe de la vânătorii de naziști ai Mossadului? De la inceputul razboiului, s-au facut multe comparații intre Israel și Ucraina, nu in ultimul rand de catre președintele Zelenski. Saptamana trecuta, el a spus ca dorește ca țara sa sa devina un „mare Israel” in ceea ce privește concentrarea pe securitate in anii urmatori. Și, desigur, in ceea ce privește o democrație curajoasa și avansata, care prospera in mijlocul unei mari de ostilitați. Populația Ucrainei este de patru ori mai mare decat cea a Israelului. Teritoriul sau este de peste 13 ori mai mare. Amenințarile cu care se confrunta nu sunt asimetrice, ci cele ale unui stat ostil de moda… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

