Stiri pe aceeasi tema

- Rusia și Ucraina dintr-o privire Rusia și Ucraina sunt cele mai mari doua țari din Europa. Vecinii faceau parte din cele 15 republici sovietice care formau URSS. Dupa prabușirea Uniunii Sovietice in 1991, Ucraina a devenit o țara independenta și s-a distanțat de Rusia. In martie 2014, dupa luni de proteste…

- Cheltuielile militare globale au depașit 2.000 de miliarde de dolari pentru prima data in 2021, al șaptelea an in care totalul a crescut, arata un raport al Institutului Internațional de Cercetare a Pacii din Stockholm. Instituția vorbește de o creștere semnificativa pentru Rusia. Cheltuielile militare…

- Cheltuielile militare globale au crescut cu 0,7% in 2021, ajungand la 2.113 de miliarde de dolari. Cele 5 țari care au cheltuit cel mai mult pe plan militar in 2021 au fost SUA, China, India, Marea Britanie și Rusia, care reprezinta impreuna 62% din total, spun date noi, publicate de Institutul Internațional…

- In același timp, oficialul crede ca „amenințarea exista intotdeauna”. El a prezentat patru situații in care Rusia ar folosi arma nucleara. In ce situații ar folosi Rusia arma nucleara:1. daca Rusia este lovita de un atac nucleara2. orice alta utilizare a armelor nucleare impotriva aliaților Rusiei3.…

- In același timp, oficialul crede ca „amenințarea exista intotdeauna”. El a prezentat patru situații in care Rusia ar folosi arma nucleara. In ce situații ar folosi Rusia arma nucleara:1. daca Rusia este lovita de un atac nucleara2. orice alta utilizare a armelor nucleare impotriva aliaților Rusiei3.…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat ca Rusia va folosi arma nucleara doar daca „existența sa ar fi amenințata”, relateaza Reuters. Comentariul vine la aproape patru saptamani de razboi in Ucraina, dupa ce Rusia a invadat aceasta țara și in mijlocul unor ingrijorari ale Occidentului…

- In ultimii ani, s-a tot vorbit de dronele Bayraktar TB2 produse de Turcia, dar niciodata n-au fost utilizate contra unei armate echipate cu dispozitive de razboi electronic sofisticate și sisteme de aparare aeriana avansate precum cele ale Rusiei. Rezultatele au fost cu mult peste așteptarile specialiștilor,…

- Președintele Institutului International de Cercetare pentru Pace (SIPRI) din Stockholm crede ca este puțin probabil ca liderul rus sa treaca de la amenințari, la un atac nuclear asupra Ucrainei.