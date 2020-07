Stiri pe aceeasi tema

- Lista simptomelor pentru noul coronavirus este in creștere. Cercetatorii spanioli au mai descoperit unul. Este vorba despre enantem, sau erupția cutanata in interiorul gurii. Alaturi de simptomele generale ale gripei, medicii spun ca pacienții cu Covid-19 pot prezenta și iritații ale mucoaselor. Pana…

- Ziarul Unirea Te poți reinfecta cu noul coronavirus daca ai avut deja? Ce spun cercetatorii despre COVID-19 și imunitate Te poți reinfecta cu noul coronavirus daca ai avut deja? Ce spun cercetatorii despre COVID-19 și imunitate. BBC a facut un rezumat a ceea ce știm pana acum despre imunitate și COVID-19.…

- ⬤ Masurile de protecție impotriva noului coronavirus trebuie respectate ⬤ Abia pe la inceputul lunii august ne putem astepta la o viața cvasinormala Pe masura ce populația se relaxeaza tot mai mult iar numarul cazurilor de imbolnaviri creste semnificativ, ministrul Sanatații, Nelu Tataru recomanda…

- Un anticorp pe care oamenii de știința l-au identificat intr-o proba de sange prelevata de la un pacient care s-a vindecat de SARS inhiba puternic virusul care declanșeaza Covid-19. Cercetatorii care au facut descoperirea incearca sa ajunga la testarile clinice cat mai repede. Veștile despre dezvoltarea…

- Cercetatorii de la Facultatea de Medicina a Universitatii din Hong Kong, au constatat ca acesta este mai eficient in infectarea cailor respiratorii și a ochilor, decat predecesorul sau. Rezultatele unui studiu efectuat recent la universitatea din Hong Kong releva faptul ca noul coronavirus, denumit…

- Cercetatorii britanici vor studia genele a mii de pacienti diagnosticati cu boala COVID-19 in incercarea de a dezlega unul dintre misterele asociate noului coronavirus: de ce ucide anumite persoane, iar altora nu le produce nici macar o durere usoara de cap? Oameni de stiinta din Regatul…

- Vaccinul anti-coronavirus este gata! Testele au fost ținute secrete, pana acum: „Am reușit sa neutralizam COVID-19. Suntem primii din lume” Cercetatorii italieni, de la laboratoarele Takis Biotech, au anunțat descoperirea primului vaccin impotriva COVID-19. Specialiștii susțin ca anticorpii obținuți…

- Cercetatori irlandezi au descoperit ca unii pacienti cu cazuri grave de COVID-19 prezinta "coagulari sanguine anormale", care ar putea creste riscul de deces, potrivit unui studiu publicat joi in revista British Journal of Hematology, relateaza EFE. Cercetarea desfasurata la The Royal…