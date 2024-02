Stiri pe aceeasi tema

- Elena Lasconi, primar al municipiului Campulung, a luat la ținta conducerea USR reproșand faptul ca dupa ce i-au dat „un șut in fund” nimeni nu a discutat cu ea trei luni, cerand socoteala și pentru planurile privind Alianța Dreapta Unita.

- Primarul municipiului Campulung, Elena Lasconi, anunța ca este dispusa sa candideze la alegerile prezidentiale in cazul in care va avea susținerea colegilor sai din USR. „Pentru mine este o palarie prea mare. Dar, daca eu aș ști ca ar fi bine pentru țara, daca colegii mei m-ar susține, voi face asta.…

- USR, PMP și Forța Dreptei vor participa la alegerile europarlamentare, parlamentare și la cele prezidențiale impreuna, sub forma Alianței Dreapta Unita. Liderii celor trei partide au prezentat, luni, proiectul politic. Intrebat cine va reprezenta alianța la alegerile prezidențiale, președintele USR,…

- Elena Lasconi lovește din nou. Controversatul primar din Campulung a fost luat in vizor din nou, dupa ce a fost surprins intr-o ipostaza deloc potrivita pentru funcția pe care o deține. Ce facea celebrul edil in timpul unei sedinte a Consiliului Local. Gestul care i-a scos din minți pe cetațeni. Elena…

- Primarul municipiului Campulung, Elena Lasconi, afirma ca a intrat in politica pentru „a face bine” si sustine ca, daca o candidatura a ei in alegerile prezidentiale ar face bine Romaniei, este dispusa sa candideze. „Eu nu m-am gandit nicio secunda la chestia asta. M-am gandit… Oricum, mi se pare ca…

- Primarul municipiului Campulung Muscel, Elena Lasconi, a declarat joi, la Antena 3, ca deși o candidatura la prezidențiale i se pare „o palarie prea mare”, ar candida daca ar avea certitudinea ca prin acest lucru ar reuși sa schimbe in bine societatea.Intrebata cum vede o eventuala candidatura la…

- Primarul municipiului Campulung, Elena Lasconi, afirma ca a intrat in politica pentru „a face bine” si sustine ca, daca o candidatura a ei in alegerile prezidentiale ar face bine Romaniei, este dispusa sa candideze.

- Primarul din Campulung, Elena Lasconi, sustine ca toate cele intamplate in ultimele zile in legatura cu fiica sa, Oana, au ”doborat-o” si ca este cel mai greu sa fie ”spectator la linsajul de care are ea parte”. Potrivit unor surse politice, Elena Lasconi a afirmat, intr-un mesaj transmis pe grupurile…