Aquatim întrerupe, luni, furnizarea apei în comuna Belinț Luni, 12 aprilie, intre orele 8 și 16, in localitatea Belinț se vor executa lucrari de spalare și dezinfectare a rezervorului și rețelei de apa. Pe durata lucrarilor, alimentarea cu apa va fi intrerupta. La reluarea alimentarii cu apa in regim normal este posibil ca la robinete sa curga apa tulbure. Deoarece aceasta perturbare va […] Articolul Aquatim intrerupe, luni, furnizarea apei in comuna Belinț a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

