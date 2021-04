Stiri pe aceeasi tema

- Distantarea sociala si ingrijorarile legate de maladia COVID-19 au determinat o crestere a numarului de rezidenti danezi care au solicitat ajutor medical de specialitate. Aceasta pentru a putea sa depaseasca starile de anxietate si de depresie pe care le-au dezvoltat in timpul pandemiei. O declarație…

- Directorul de vanzari din cadrul Bit Online, Bogdan Vacarelu, a vorbit intr-un interviu despre parteneriatul cu eMAG Marketplace și despre provocarile pe care le-a intampinat pe parcursul timpului.

- Confuzia, automultumirea si inconsecventa in combaterea COVID-19 fac ca pandemia sa fie departe de a se incheia, desi ea ar putea fi pusa sub control in cateva luni daca s-ar lua masurile sanitare adecvate, spune directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii, Tedros Adhanom Ghebreyesus, relateaza…

- Boeing este una dintre cele mai mari companii din lume, dar gigantul companiei aeriene a avut un ultim doi ani foarte tumultuos. Chiar inainte de pandemia Coronavirus din 2020, compania se confrunta deja cu scaderi accentuate ale diferitelor valori din cauza unei controverse majore la nivel mondial…

- In ultimele 24 de ore, s-au desfașurat, motivat (!) numeroase acțiuni de verificare cu efective marite in zone aglomerate, centre comerciale, piețe și terase, dar si in mijloacele de transport in comun, cu privire la respectarea masurilor impuse in contextul starii de alerta, scopul vizat fiind prevenirea…

- Pandemia de coronavirus a lovit in special comunitatile marginalizate si a exacerbat inegalitatile din societate, conform unei comisii de experti a Consiliului Europei, relateaza DPA. Acest lucru se intampla in aproape toate domeniile, cum ar fi accesul la educatie, piata muncii, sanatate si locuinte,…

- Șeful Directiei de Sanatate Publica (DSP) Timis, Flavius Cioca, va fi prezent in aceasta seara, de la ora 20.00, in studiourile on.set.hdv, la emisiunea PRESSALERT LIVE. Vom discuta despre gestionarea pandemiei de coronavirus, carantina și despre experiența celor șase luni in funcție, Cioca preluand…

- Daniel David: „Celelalte generații au mai prins razboaie, foamete, generațiile tinere au crezut probabil ca lumea este un mic paradis ● Regii moderni ai asfaltului ● Impozite locale 2021: Ce trebuie sa știe persoanele fizice ●​Havrilet, Min. Energiei: ”Consumatorii de energie electrica trebuie…