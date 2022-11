Aquabis: Se sistează apa potabilă astăzi pe strada G Coșbuc din Năsăud, în Monariu și Simionești Aquabis: Se sisteaza apa potabila astazi, 16 noiembrie 2022, pe Str. G. Coșbuc din Nasaud, in Monariu și Simionești. In zona s-a produs o avarie. Astazi, 16 noiembrie 2022, intre orele 11.15 – 15.00, se va sista parțial furnizarea apei potabile in NASAUD, pe strada George Coșbuc. In acest interval orar , se vor efectua lucrari de remediere a unei avarii. Intre orele 08.30 – 16.00, se va sista furnizarea apei potabile in Monariu și Simionești. In acest interval orar se vor efectua lucrari de remediere a unei avarii. In urma manevrelor executate pe rețeaua de distribuție a apei potabile, exista… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

