AQUABIS: Se conectează panouri fotovoltaice în 23 noiembrie, la Beclean. Se întrerupe apa potabilă pentru câteva ore In data de 23 noiembrie 2023, echipele firmei responsabile cu implementarea proiectului „Eficiența energetica și utilizarea energiei din resurse regenerabile pentru consumul propriu la nivelul operatorului regional Aquabis SA” vor efectua in Stația de Tratare a apei din Beclean acțiunile necesare conectarii panourilor fotovoltaice. In contextul intreruperii alimentarii cu energie electrica a Stației de tratare necesara pentru realizarea acestor lucrari, Aquabis anunța sistarea furnizarii apei potabile joi, 23 noiembrie 2023, intre orele 09.00 – 16.00 (estimativ) in localitatea Coldau. De asemenea,… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In vederea efectuarii unor lucrari de remediere a unei avarii majore aparute pe rețeaua de distribuție a apei, Aquabis anunța intreruperea furnizarii apei potabile, astazi, 20 noiembrie 2023, intre orele 10:00 – 16:00 (estimativ) in localitatea Beclean sat Figa – parțial. Maine, 21 noiembrie 2023, incepand…

- In vederea remedierii unei avarii identificate pe rețeaua de distribuție a apei, Aquabis anunța intreruperea furnizarii apei potabile maine, 14 noiembrie 2023, incepand cu ora 09.00 pana la ora 12.00 (estimativ) in partea de sus a orașului Beclean, sat Figa, Zona de agrement și strada Poderei. Defectul…

- In vederea remedierii unei avarii identificate pe rețeaua de distribuție a apei, compania noastra anunța intreruperea furnizarii apei potabile astazi, 10 Octombrie 2023, incepand cu ora 10.30 pana la ora 14.00 (estimativ) in Bistrița pe strada Garii – total. Intre orele 11.00 – 14.00 (estimativ) se…

- In vederea efectuarii unor lucrari impuse pe rețeaua de distribuție a apei, Aquabis anunța intreruperea furnizarii apei potabile, azi 6 octombrie 2023, intre orele 08.30 – 17.00 (estimativ), in localitatea Feldru – total. Intre orele 09.00 – 15.00 (estimativ), se intrerupe apa potabila in localitatea…

- Datorita unor lucrari de mentenanța, Aquabis va sista parțial furnizarea apei potabile astazi, 15 septembrie 2023, intre orele 09 – 12, in localitațile Șieu-Magheruș și Crainimat. Intre orele 09.45 – 16.00 (estimativ), se intrerupe apa potabila in Beclean, pe strada Gheorghe Doja (parțial) și in localitatea…

- In vederea remedierii unei avarii identificate pe rețeaua de distribuție a apei, Aquabis anunța intreruperea furnizarii apei potabile, astazi 14 septembrie 2023, de la ora 09.00 pana la orele 14.00 (estimativ), in BECLEAN – Zona de agrement – Aleea 5. Tot azi, de la ora 10.30 pana la orele 14.00 (estimativ),…

- In vederea efectuarii unor lucrari impuse pe rețeaua de distribuție a apei, Aquabis anunța intreruperea a furnizarii apei potabile, astazi, 5 septembrie 2023, intre orele 09.30 – 13.00 (estimativ), in Beclean (partea de sus a orașului), cartierul Podirei, zona de agrement și satul Figa. Pentru remedierea…

- In vederea efectuarii unor lucrari impuse pe rețeaua de distribuție a apei, Aquabis anunța intreruperea a furnizarii apei potabile, astazi, 5 septembrie 2023, intre orele 09.30 – 13.00 (estimativ), in Beclean (partea de sus a orașului), cartierul Podirei, zona de agrement și satul Figa. Pentru remedierea…