Aquabis: Lucrări de spălare și dezinfecție astăzi, în Bistrița Bârgăului. Se întrerupe apa și în Rodna Pentru efectuarea lucrarilor de spalare și dezinfecție a rezervorului care asigura alimentarea cu apa a localitații Bistrița- Bargaului, Aquabis anunța sistarea apei potabile, astazi 14 noiembrie 2023 intre orele 09:30 – 14:00 total. Intre orele 10.30 – 18.00 (estimativ), se intrerupe apa potabila in Rodna, zona Putinei – total. „Va asiguram ca o echipa de intervenție se afla la fața locului și ia toate masurile necesare astfel incat reluarea furnizarii apei sa aiba loc in cel mai scurt timp posibil. Menționam ca apariția avariilor pe rețeaua publica de alimentare cu apa nu poate fi anticipata.… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

