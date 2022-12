Cel puțin 90% din populația globului are, in prezent, un anumit grad de imunitate contra coronavirusului, potrivit Organizației Mondiale a Sanatații (OMS). De asemenea, OMS a salutat decizia chineza de a relaxa restricțiile anti-Covid. Faza de urgența a pandemiei nu s-a terminat. ”Inca nu suntem acolo”, a spus directorul general al OMS, dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. OMS a transmis ca, saptamana trecuta, s-a inregistrat o mica creștere a numarului de noi cazuri, dar numarul victimelor este in scadere. Un responsabil al OMS a avertizat din nou ca datele privind coronavirusul sunt subestimate.…