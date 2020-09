Angajații din asistența sociala și comunitara din județul Neamț sunt in greva japoneza de astazi, 9 septembrie. Nemulțumirea celor aproximativ 200 de salariați este neacordarea stimulentului de risc, de 2.500 lei brut, nici la doua luni de la adoptarea legii. Vladuț Gheorghița Duma, liderul Sindicatului Complexului de Servicii pentru Persoane cu Handicap Roman și al Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului Neamț afirma ca s-a trecut la proteste intrucat nici nu exista o certitudine in acest moment. „Suntem in jur de 200 de angajați ai centrului din Roman și ai DGASPC Neamț…