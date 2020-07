Aproximativ 160.000 de locuitori din regiunea Catalonia, obligaţi să intre în izolare Aproximativ 160.000 de persoane din regiunea Cataloniei sunt obligati sa intre in izolare, dupa ce un judecator a aprobat masura impusa de guvernul regional pentru locuitorii orașului Lleida și a șase orașe din apropiere, transmite Reuters. Guvernul catalan a plasat regiunea din jurul orasului Lleida in carantina in urma cu o saptamana, din cauza cresterii numarului de infectii cu noul coronavirus, interzicand intrarea si iesirea din aceasta regiune, iar luni instanta a anulat masurile de izolare, insa astazi un judecator a aprobat masura luata de autoritatile locale.In conformitate cu noile reguli,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

