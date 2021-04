Stiri pe aceeasi tema

- Pe Raluka o cunoaște și o indragește o țara intreaga, insa te-ai intrebat vreodata cine este și cum arata sora concurentei de la Te cunosc de undeva? Raluka și Catalina seamana ca doua picaturi de apa!

- Adriana Trandafir este mereu o fire energica și veșnic cu zambetul pe buze. Artista ascunde insa drame cumplite in spatele fericirii sale care au afectat-o profund la acea perioada, dar in timp au facut-o sa devina femeia puternica de astazi. Iata ce suferințe o facusera pe celebra concurenta de la…

- Toata lumea o știe și o indragește pe frumoasa Raluka, insa puțini sunt cei care știu care este numele real al artistei. Așa este trecuta in buletin concurenta de la Te cunosc de undeva. Nu te-ai fi așteptat la asta!

- Ana Baniciu nu mai e singura de luni bune! Fanii sunt atenți la rețelele de socializare pentru a afla cat mai multe detalii despre barbatul care i-s furat inima. Cine este iubitul concurentei de la „Te cunosc de undeva” și cu ce se ocupa acesta? Cine este iubitul Anei Baniciu și cu ce se ocupa? […]…

- O noua seara a transformarilor a inceput la Te cunosc de undeva, iar in afara persoanjelor pe care vedetele noastre le vor interpreta, privirile au mers și catre jurata Andreea Balan care a ales sa poarta o rochie lunga de culoare roz!

- Decizie fara precedent la Te cunosc de undeva. Prima ediție din noul sezon vine și cu o modificare uimitoare. Ce se va intampla cu Andrei Ștefanescu și Liviu Varciu de saptamana viitoare aflați in continuare.

- Liviu Varciu face parte din familia ”Te cunosc de undeva” de mai mulți ani. Sambata seara, artistul a debutat in sezonul 16 al competiției de la Antena 1 alaturi de Raluka, dupa ce in sezonul trecut a facut echipa cu Andrei Ștefanescu. Cantarețul este increzator ca va ieși caștigator in aceasta formula.

- Cel de-al 16-lea sezon Te cunosc de undeva! va avea premiera sambata, 6 februarie, de la 20:00 la Antena 1. Show-ul prezentat de Alina Pușcaș și Cosmin Seleși și jurizat de Ozana Barabancea, Andreea Balan, Cristi Iacob și Aurelian Temișan promite sa fie unul cu mari surprize, multa voie-bunași transformari…