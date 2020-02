Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, marti, ca a convenit cu premierul desemnat, Ludovic Orban, ca, in cazul celui de-al doilea Guvern care va veni in Parlament, principalul obiectiv din program sa fie alegerea primarilor in doua tururi de scrutin, astfel incat sa existe acest mandat din partea…

- Premierul desemnat Ludovic Orban a precizat, marți, ca PNL așteapta decizia CCR cu privire la sesizarea pe legea privind pensiile speciale, insa, „indiferent de ce zice Curtea”, liberalii vor pune in aplicare principiul contributivitații, cu excepția cadrelor militare.„Așteptam pronunțarea…

- Intentiile Guvernului Orban II Foto gov.ro Se anunta o saptamâna politica intensa. Premierul desemnat, Ludovic Orban, intentioneaza sa trimita mâine, în parlament, lista cu propunerile pentru noul sau cabinet si un program al executivului modificat. Liberalii lucreaza intens…

- Presedintele USR, deputatul Dan Barna, a declarat miercuri ca ar dori sa creada ca PNL si premierul Ludovic Orban isi doresc cu adevarat ca alegerea primarilor sa se realizeze in doua tururi, amintind ca acesta este un punct din acordul politic dintre cele doua formatiuni."Vreau sa cred ca…

- Deputatul USR Catalin Drula sustine, dupa promulgarea legii pentru dublarea alocatiilor, ca presedintele Klaus Iohannis i-a pasat lui Ludovic Orban ”cartoful fierbinte”. ”E o dovada de populism si iresponsabilitate”, sustine Drula, care considera ca trebuia ceruta reexaminarea legii.

- Partidul lui Dacian Cioloș critica decizia liberalilor de a-i primi pe foștii membri Pro România, susținând ca „PNL este amețit de aburii sondajelor și repeta greșelile politice facute în trecut”.„Intrarea lui Daniel Constantin și a lui Sorin Cîmpeanu…

- ​Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, vineri seara, ca Ludovic Orban este neprofesionist, catalogându-l drept „un premier nepregatit”, în contextul în care șeful Executivului a refuzat cererea Municipalitații de a primi 677 de milioane de lei. „Daca domnul…

- Presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, are vineri dimineata o intalnire cu presedintele USR, Dan Barna, si cu presedintele PLUS, Dacian Ciolos, potrivit unor surse politice citate de Antena3. Intalnirea nu va avea loc la Guvern. Marti, Ludovic Orban a avut o intalnire, la Parlament, cu Dan Barna.…