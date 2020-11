Primaria Constanta actioneaza pentru deszapezirea orasului

Primaria Municipiului Constanta acttioneaza cu utilaje pentru dezapezirea orasului.Avand in vedere ca ploaia s a transformat in lapovita si ninsoare, Primaria Municipiului Constanta a scos utilajele de deszapezire.Sub coordonarea domnului viceprimar Ionut Rusu, in urma cu putin timp,… [citeste mai departe]