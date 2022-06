Stiri pe aceeasi tema

- Comisia pentru Situații Excepționale a stabilit ca, incepind cu 1 iunie, pe perioada starii de urgența, va fi prelungit termenul de valabilitate al pașapoartelor cetațenilor Republicii Moldova care au expirat incepind cu 1 ianuarie 2020 sau vor expira pina la 31 decembrie 2022. Astfel, in termen de…

- Caldura în apartamentele din Capitala a fost deconectata. O decizie în acest sens a fost luata joi, 31 martie, de catre Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, potrivit Dosarmedia.md. Termoelectrica menționeaza ca masura apare pentru asigurarea confortului…

- Pactul verde: noi propuneri prin care produsele sustenabile sa devina norma și sa se sporeasca independența Europei din punctul de vedere al resurselor. Comisia prezinta un pachet de propuneri din cadrul Pactului verde european care au scopul de a asigura faptul ca produsele sustenabile devin norma…

- Toți copiii din familiile de refugiați ucraineni, aflați pe teritoriul Republicii Moldova, pot beneficia de dreptul la educație in cadrul instituțiilor de invațamint din țara. Pina in prezent, au fost depuse 75 de cereri pentru inscrierea in gradinițe și 631 de cereri pentru școlarizare temporara. Comisia…

- Starlink va oferi internet gratuit la centrele de triere a refugiaților și la punctele de trecere a frontierei Republicii Moldova. Comisia pentru Situații Excepționale a oferit companiei dreptul sa presteze servicii, prin derogare de la procedura obișnuita. Starlink a fost conceput de catre…

- In temeiul prevederilor Dispoziției nr. 7 din 4 martie 2022 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova , incepand cu 4 martie și in perioada starii de urgența, Serviciul Vamal permite introducerea pe teritoriul vamal al Republicii Moldova a produselor petroliere prin intermediul mijloacelor…

- Comisia pentru Situatii Exceptionale a aprobat mai multe scutiri fiscale pentru agentii economici care ii ajuta pe refugiatii ucraineni. Asta dupa ce Partidul „SOR”, la initiativa liderului Ilan Sor, a venit cu propuneri in acest sens, menite sa ajute atat cetatenii ucraineni, cat si populatia Republicii…

- În contextul situației tensionate din Ucraina, autoritațile de la Chișinau lupta cu informațiile false și dezinformarea. Astfel, Comisia pentru Situații Excepționale a luat decizia de a suspenda retransmisia pe teritoriul Republicii Moldova a programelor care au fost produse în state…