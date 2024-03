In aproape 10% dintre cazurile de abuz, neglijare și exploatare comise asupra copilului in perioada ianuarie-septembrie 2023 (13.340 de cazuri) a fost vorba despre abuz sexual sau/și exploatare sexuala (1.192, respectiv 31 de cazuri), cele mai multe victime fiind fete – dintre cele 1.192 de cazuri, 1.062 au fost abuz sexual asupra fetelor. Organizația Salvați […] The post Aproape unu din 10 cazuri de abuz asupra copilului reprezinta abux sexual sau/și exploatere sexuala: Salvați Copiii Romania formeaza echipe de ofiteri si subofiteri de politie in domeniul investigarii infractiunilor comise impotriva…