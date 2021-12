Aproape șase milioane de străini au vizitat România în primele zece luni ale anului Prin punctele de frontiera ale Romaniei au intrat, in primele zece luni ale anului, 7,744 milioane de straini, in creștere cu 28,8% fata de perioada similara a anului trecut. Sosirile vizitatorilor straini in Romania inregistrate la punctele de frontiera au fost, in perioada 1 ianuarie – 31 octombrie, de 5,744 milioane, in crestere cu 28,8% fata de perioada similara a anului trecut, informeaza datele Institutului Național de Statistica (INS). Mijloacele de transport rutier si aerian au fost cele mai utilizate pentru sosirile vizitatorilor straini in Romania, reprezentand 79,6% cel rutier si respectiv… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

