Aproape de neimaginat: Datoria mondială se apropie rapid de un nivel record Nivelul datoriei mondiale a crescut in trimestrul al doilea pana la o valoare record de aproape 300.000 de miliarde de dolari, insa raportul datorie/PIB a scazut pentru prima data de la debutul pandemiei, pe masura ce a revenit cresterea economica, a anuntat marti Institutul International pentru Finante (IIF), cel mai mare grup de lobby al sectorului financiar. Potrivit IIF, datoria globala totala (care include datoria guvernamentala, datoriile gospodariilor si datoriile companiile si bancilor) a crescut cu 4.800 miliarde de dolari, pana la 296.000 miliarde de dolari la finele lunii iunie, dupa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Nivelul datoriei mondiale a crescut in trimestrul al doilea pana la o valoare record de aproape 300.000 de miliarde de dolari, insa raportul datorie/PIB a scazut pentru prima data de la debutul pandemiei, pe masura ce a revenit cresterea economica, a anuntat marti Institutul International pentru Finante…

- Nivelul datoriei mondiale a crescut in trimestrul al doilea pana la o valoare record de aproape 300.000 de miliarde de dolari, insa raportul datorie/PIB a scazut pentru prima data de la debutul pandemiei, pe masura ce a revenit cresterea economica, a anuntat marti Institutul International pentru…

- Compania chineza ByteDance, care detine populara aplicatie video TikTok, poarta discutii cu bancile de pe Wall Street pentru a imprumuta peste trei miliarde de dolari cu care sa isi refinanteze datoriilor, informeaza Reuters citand surse din apropierea acestui dosar. ByteDance intentioneaza…

- Grupul francez Total va construi patru proiecte energetice uriase in sudul Irakului, in cadrul unui acord in valoare de 27 de miliarde de dolari semnat duminica la Bagdad, a anuntat Ministerul irakian al Petrolului, transmite Reuters.Compania va incepe cu o investitie initiala de 10 miliarde…

- Platile sociale catre pensionari si soldati anuntate de presedintele Vladimir Putin inainte de alegerile de luna viitoare ar putea costa bugetul peste 500 de miliarde de ruble (6,75 miliarde de dolari), a declarat luni parlamentarul Andrei Makarov, relateaza Reuters. Putin a anuntat, duminica,…

- Tesla a obtinut un profit net de peste 1 miliard de dolari in trimestrul al doilea, de 10 ori mai mare fata de anul trecut, si venituri de 11,96 de miliarde de dolari, peste estimarile analistilor, de 11,30 miliarde de dolari, relateaza CNBC. Este pentru prima oara cand profitul net al producatorului…

- Miliardarul Jeff Bezos a scris NASA ca e dispus sa-i acopere datoriile catre stat, in valoare de doua miliarde, daca agentia spatiala americana va acorda companiei sale, Blue Origin, un contract pentru construcția unei nave care sa duca astronauti pe Luna, transmite Reuters. Bezos i-a trimis o scrisoare…

- Ford Motor a anuntat joi ca o imbunatatire a afacerii sale auto va ajuta compania sa raporteze castiguri operationale ajustate peste propriile sale estimari, in trimestrul doi din 2021, transmit DPA si Reuters, informeaza AGERPRES . De asemenea, castigurile ajustate inainte de taxe si dobanzi vor fi…