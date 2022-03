Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele doua saptamani, in Romania au intrat in total 319.969 de refugiati ucraineni si au iesit 234.369, informeaza miercuri, 9 martie, Politia de Frontiera . Astfel, numarul cetatenilor ucraineni ramasi in tara a ajuns la 85.600. In ultimele 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera…

- De la inceperea razboiului din Ucraina, 3.288 de cetateni ucraineni au solicitat azil in Romania, transmite luni ministerului Afacerilor Interne, potrivit Agerpres.Ministerul Afacerilor Interne precizeaza ca acestia beneficiaza de toate drepturile prevazute de legislatia nationala."Pe intreaga perioada…

- Poliția de Frontiera a informat ca de la inceputul conflictului din Ucraina, pe 24 martie, și pana in aceasta dimineața la ora 9:00, prin vama Siret au intrat in Romania nu mai puțin de 85.566 de persoane și 10.404 autovehicule. Dintre aceștia 61.573 sunt cetațeni ucraineni. In aceasta perioada au ieșit…

- In ultimele 11 zile, in Romania au intrat in total 227.476 de refugiati ucraineni si au iesit 155.680, informeaza duminica, 6 martie, Politia de Frontiera. In ultimele 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 91.607 de persoane, dintre care 31.628 cetateni ucraineni,…

- Poliția de Frontiera a informat ca de la inceperea conflictului armat din Ucraina și pana in aceasta dimineața, prin vama Siret au intrat in Romania nu mai puțin de 77.600 de persoane si 9.328 autovehicule.Dintre acestea aproximativ 55.000 sunt persoane de naționalitate ucraineana. In perioada respectiva…

- In ultimele 8 zile, in Romania au intrat in total 139.050 de refugiați ucraineni si au iesit 87.676, potrivit anunțului facut joi, 3 martie, de Poliția de Frontiera . In ultimele 24 de ore, la nivel national, prin toate punctele de frontiera in Romania au intrat 78.318 de persoane, dintre care 25.924…

- Noaptea trecuta, Arhiepiscopia Sucevei și Radauților, in colaborare cu autoritațile județene, Instituția Prefectului, Consiliul Județean, Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgența, Poliția de Frontiera, a trimis și transportat prin punctul vamal Siret 15 tone de ajutoare pentru cetațenii ucraineni,…

- In cele doua tabere mobile de asistența umanitara instalate pe stadionul din Siret sunt cazați 192 de cetațeni ucraineni. Anunțul a fost facut astazi, la Siret, de ministrul de Interne, Lucian Bode, dupa o vizita efectuata la fața locului, alaturi de comisarul european Ylva Johansson, responsabil pentru…