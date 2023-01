Stiri pe aceeasi tema

- COMUNICAT DE PRESA Lansare proiect „Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitați Dragolești” Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Argeș a semnat cu Autoritatea Naționala pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitați, in calitate de autoritate finanțatoare, un nou contract…

- Mulți elevi sunt in pragul abandonului școlar, principala cauza fiind anturajul, dar și nopțile pierdute pe rețelele de socializare. Un numar de 40 de elevi din municipiul Deva, care au cumulat mai mult de 2.000 de absente de la inceputul anului scolar, sunt monitorizati de catre Directia de Asistenta…

- Dintre acestea, un proiect, in valoare de 2.127.261,75 lei, are ca obiectiv realizarea de bransamente pentru canalizare si extinderea infrastructurii de canalizare in cartierul Mimiu din municipiul Ploiesti, arata comunicatul de presa al MDLPA. Patru proiecte vizeaza infiintarea a cate unui centru…

- Potrivit unui comunicat de presa al Ministerului Dezvoltarii, 6 proiecte vizeaza modernizarea infrastructurii sociale, recreative si educationale din: Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sibiu, pentru ingrijire de tip familial si terapii de recuperare pentru copiii din Centrul…

- Valoarea totala a achizitiei fara TVA este 850619.4 lei, contractul fiind impartit in loturi. Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Tulcea a a atribuit contractul "Furnizare Conserve pentru centrele din cadrul DGASPC Tulcealdquo;, achizitia fiind atribuita prin anunt de atribuire…

- Cseke Attila, ministrul dezvoltarii, lucrarilor publice și administrației, a semnat 9 noi contracte de finanțare, in valoare totala nerambursabila de 29.696.888,60 de lei, prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, coordonat de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației.…

- Dintre acestea, 5 proiecte vizeaza modernizarea infrastructurii sociale si educationale din: · municipiul Sebes, pentru amenajarea unui centru comunitar multifunctional, va beneficia de 3.259.529 lei; · comuna Aninoasa (jud. Dambovita) va beneficia de 484.522,88 lei pentru un centru…

