In „foame” de bani, Primaria Galați a schimbat regulile in timpul jocului și a trimis unui numar de 47.605 familii și firme din oraș somații de executare silita daca in termen de 15 zile nu iși vor plati taxele și impozitele locale aferente anului 2021. Pana acum, galațenii iși puteau plati impozitele pana pe 31 decembrie și primeau somații de executare silita numai daca depașeau acest termen cu mai mult de trei luni. In plina canicula, dar și in condițiile in care o parte din restricțiile pentru combaterea pandemiei sunt in vigoare, zilnic, mii de galațeni iau cu asalt sediile Direcției de Taxe…