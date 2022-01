Aproape 50% din germani s-au vaccinat cu doza booster a unui vaccin anti-Covid

Stiri pe aceeasi tema

- 11.978 de noi cazuri au fost inregistrate de Ministerul Sanatații din Israel. Recordul precedent era de 11.344, pe 2 septembrie, cand țara a fost lovita de valul 4, al variantei Delta, informeaza France24 .Aproximativ 6,6% din cele 190.000 de teste PCR procesate marți au aratat un rezultat pozitiv.Zeci…

- Austria pregatește o decizie privind bonusul de 500 de euro pentru cei care fac doza 3 de vaccin anti-COVID-19. Bonusul ar putea fi acordat abia din 1 februarie, cand vaccnarea anti-COVID-19 devine obligatorie.Prima de 500 de euro va fi data sub forma de tichete pentru cheltuieli pentru persoanele care…

- "In general, am gasit indicii ale unei reduceri a riscului de spitalizare pentru infecțiile Omicron in raport cu cele Delta, facand o medie a tuturor cazurilor din perioada de studiu", spun cercetatorii despre studiul care a analizat datele de la cazurile confirmate prin teste PCR in Anglia in perioada1-14…

- Compania farmaceutica americana Moderna a asigurat luni ca doza de supra rapel booster a vaccinului sau anti COVID 19 sporeste protectia impotriva variantei Omicron. Compania a anuntat luni datele preliminare ale studiilor realizate asupra dozelor de ranfort si strategia pe care o preconizeaza pentru…

- BioNTech ar trebui sa fie capabil sa-și adapteze vaccinul impotriva coronavirusului relativ rapid ca raspuns la varianta Omicron, iar urmatoarele cateva saptamani vor arata cat de urgent este nevoie de o actualizare, a declarat CEO-ul laboratorului, Ugur Sahin, la conferința Reuters Next. Sahin a spus…

- Șeful producatorului de vaccinuri Moderna a avertizat ca este puțin probabil ca actualele vaccinuri Covid-19 sa fie la fel de eficiente impotriva variantei Omicron precum sunt fața de versiunea Delta. Aceasta știre a alarmat marți piețele financiare, transmite Reuters.

- Un al patrulea val de infecții Covid-19 se rostogolește peste Europa continentala, forțand guvernele sa adopte masuri drastice pentru a limita raspandirea virusului și a preveni copleșirea spitalelor. Germania, la fel ca unii dintre vecinii ei, restricționeaza accesul nevaccinaților in locurile publice,…

- Guvernul olandez ar putea impune noi restrictii antiepidemice pentru a reduce presiunea asupra spitalelor confruntate cu tot mai multi pacienti cu COVID-19, a indicat luni ministrul sanatatii, Hugo de Jonge, transmite Reuters. Numarul de infectari cu coronavirus se afla in crestere de o luna…