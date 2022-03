Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a șaptea ediție a Boovie® – Festival-concurs internațional de book-trailere a reușit sa adune la start un numar impresionant de participanți: 3839 de elevi, 435 de profesori, reprezentand un numar de 4498 echipieri din Romania, Republica Moldova, dar și din diaspora. Sunt in total 425 de echipe…

- Pe fondul dramei umanitare provocate de razboiul din Ucraina, Biserica Ortodoxa Romana a continuat acțiunile sale filantropice destinate refugiaților ucraineni sosiți in Romania și in Republica Moldova, precum și cetațenilor ramași in Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Un grup international, format din elevi si profesori din cinci tari - Romania, Portugalia, Grecia, Turcia si Polonia a vizitat, saptamana aceasta o parte din Parcul National Piatra Craiului in cadrul proiectului Erasmus+ ECO experiences in European Schools. Ce i-a adus aici? Faptul ca Parcul este unul…

- Centrul de Cultura și Arta al Județului Timiș organizeaza in perioada martie-iulie cea de-a XV-a ediție a festivalului-concurs „Lada cu zestre”, care readuce in prezent tradițiile banațene. La aceasta ediție, evenimentul reunește 30 de formații de dansuri populare, peste 900 de artiști, 20 de colecționari…

- Pentru asigurarea resursei umane in școlile in care refugiații ucraineni se vor inscrie, inspectoratele școlare județene au fost anunțate de Ministerul Educației ca vor putea angaja cadre didactice prin derogare de la 4 articole din Legea Educației. Este vorba despre articolele care stabilesc angajarile…

- O fetița de doar opt ani, opriginara din Republica Moldova, a reușit sa uimeasca publicul și juriul unui concurs de talente din Romania. Martina Meola locuiește in Chișinau. Micuța a declarat ca s-a nascut in Milano, dupa ce mama sa, plecind in Italia, l-a cunoscut pe tatal Martinei. Cand fetița avea…

- Alte 5366 cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 961 de cazuri in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri, 34 sunt asociate cu contact in afara țarii: 9 - Romania, 7 - Rusia, 4 - Italia, 3 - Germania, 3 - Ucraina, 2 - Egipt, 1 - Belgia,…

- Municipiul Sighetu Marmației, in parteneriat cu Centrul Cultural, Muzeul Satului Maramureșean și Universitatea Babeș-Bolyai, Extensia Sighetu Marmației/Facultatea de Geografie, organizeaza in Muzeul Satului Maramureșean, pe data de 27 decembrie 2021, a LIII-a ediție a Festivalului de datini și obiceiuri…