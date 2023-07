Stiri pe aceeasi tema

- S-au inmulțit vocile care susțin desființarea Ministerului Familiei, condus pana zilele trecute de Gabriela Firea. Profesorul de economie Cristian Paun, de pilda, arata ca ministerul, pe care-l catalogheaza ca fiind absolut inutil, mananca anual, doar ca sa funcționeze, circa 150 milioane de euro. „Ministerul…

- Un cutremur cu magnitudinea de 4,1 grade pe scara Richter s-a produs, sambata, in judetul Buzau, la ora locala 13:13, potrivit datelor Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a avut loc la adancimea de 140 km, in apropierea urmatoarelor orase: 57 km…

- Premierul Nicolae Ciuca este asteptat sa isi depuna luni mandatul, intr-o sedinta de Guvern, ceea ce echivaleaza cu demisia intregului Executiv. In urma anuntului, se declanseaza procedura pentru rocada premierilor in cadrul coalitiei de guvernare, o premiera in politica din Romania. Astfel, functia…

- A fost cutremur, miercuri dimineața, in Romania. Seismul din Gorj a fost unul de suprafața. Cutremurul din 17 mai a avut loc la ora 04:26, in Oltenia – județul Gorj. A avut 2,7 grade și s-a produs la adancimea de 15 kilometri, potrivit Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului.…

- A avut loc dezbaterea publica a proiectului de Ordin privind aprobarea nivelului de prevenție și de intervenție pentru prevenirea pagubelor și a accidentelor produse de specia urs (Ursus arctos). La dezbatere au fost prezenți secretarul de stat din cadrul MMAP, Robert-Eugen Szep, specialiști din cadrul…

- Ministrul Antreprenoriatului si Turismului, Daniel Cadariu anunta vineri ca finantarile MAT ajung la 10% din IMM-urile din Romania, fiind cea mai buna promovare a ministerului de care avem nevoie pe zona antreprenoriala. Vom sprijini economia romaneasca sa fie din ce in ce mai competitiva, inclusiv…

- 24.04.2023 HAPPY DAY SRL anunta finalizarea proiectului cu titlul ”Capital agro”, Contract Nr. M2-AGRI-2145 din 20-06-2022, inscris in cadrul Masurii „Granturi pentru capital de lucru acordate entitaților din domeniul agroalimentar”, Masura, implementata de catre Ministerul Antreprenoriatului si Turismului…