Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara anunța ca in aceasta perioada are loc admiterea in invațamantul seral și cel cu frecvența redusa in anul școlar 2021-2022. Candidații trebuie sa depuna o cerere in acest sens. In data de 5 august va avea loc repartizarea candidaților in sistem de videoconferința, pe locurile disponibile.

In prima etapa vor fi repartizați, in ordine descrescatoare a mediilor de admitere și a opțiunilor, candidații care au susținut evaluarea naționala, urmand ca in a doua etapa sa fie repartizați candidații care nu au susținut examenul.

