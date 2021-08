Stiri pe aceeasi tema

- Poliștii de frontiera din portul Calafat și inspectorii de la Garda de Mediu Dolj au descoperit in urma unui control 1.977.687 kilograme de deseuri din materiale plastice si reziduuri metalice contaminate cu substante periculoase si cabluri cu continut de ulei, gudron sau alte substante toxice care…

- Aproximativ 3.900 de politisti de frontiera desfasoara, zilnic, in aceasta perioada, activitati de supraveghere si control atat in punctele de trecere a frontierei, cat si in zona de granita. Potrivit IGPF, avand in vedere ca se prefigureaza o crestere a numarului de persoane si mijloace de transport…

- Un sofer de cetatenie turca este cercetat penal dupa ce a fost depistat de inspectorii vamali ai Directiei Regionale Vamale (DRV) Timisoara ca transporta cu tirul peste 38.000 de articole de imbracaminte, incaltaminte si accesorii susceptibile de a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuala.…

- Potrivit unui comunicat al Garzii de Coasta, duminica seara, echipajul Politiei de Frontiera de pe o nava MAI ce apartine Grupului de Nave Sulina, aflat in misiune de patrulare, a observat la intrarea pe canalul Sulina o ambarcatiune de agrement cu sase persoane care s-a rasturnat in zona farului vechi. …