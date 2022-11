Autoritatea Nationala a Vamilor a transmis, joi, printr-un comunicat de presa, ca inspectorii vamali au verificat doua containere sosite din China in Portul Constanta. “Inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Constanta Sud – Directia Regionala Vamala Bucuresti, in urma unui control au descoperit 1.968 bucati masinute cu radiocomanda ce poarta marca figurativa (design) “JEEP”, bunuri susceptibile a aduce atingere dreptului de proprietate intelectuala a marcii susmentionate. Marfurile au fost descoperite in doua containere sosite din China si apartineau unei societati comerciale…