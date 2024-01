Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Constanța Sud au reținut 1.760 bucați mașinuțe succeptibile de a fi contrafacute. Jucariile au o valoare totala de aproximativ 300.000 lei și au fost descoperite ca urmare a controlul fizic efectuat asupra marfurilor aflate intr-un container…

- In data de 22 noiembrie 2023, inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Constanta Sud Directia Regionala Vamala Bucuresti, au descoperit intr un container sosit din China, avand ca destinatie o societate comerciala cu sediul in Slovacia, 500 bucati jucarii din plus inscriptionate ,,MINECRAFTrsquo;rsquo;,…

- In data de 20 noiembrie 2023, inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Constanța Sud – Direcția Regionala Vamala București, au descoperit intr-un container sosit din China, aparținand unei societați comerciale cu sediul in Romania, 2.300 perechi pantofi pentru barbați și 550 perechi…

- In data de 07 noiembrie 2023, inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Constanța Sud- Direcția Regionala Vamala București, au efectuat controlul fizic asupra marfurilor aflate intr-un container sosit din China, avand ca destinație o societate comerciala cu sediul in Ucraina, și au descoperit,…

- In data de 09 noiembrie 2023, inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Constanța Sud- Direcția Regionala Vamala București, au efectuat controlul fizic asupra marfurilor aflate intr-un container sosit din China, avand ca destinație o societate comerciala cu sediul in Constanța, și au…

- In data de 08 noiembrie 2023, inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Constanța Sud – Direcția Regionala Vamala București, au descoperit intr-un container sosit din China, avand ca destinație o societate comerciala cu sediul in Ucraina, 18.500 perechi papuci de casa, bunuri susceptibile…

- Mașinuțe contrafacute, confiscate de inspectorii vamali. Un produs original ajunge la 140.000 lei In data de 07 noiembrie 2023, inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Constanța Sud – Direcția Regionala Vamala București, au descoperit intr-un container sosit din China, avand ca…

- Astazi, 07 noiembrie 2023, inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Constanta Sud Directia Regionala Vamala Bucuresti, au descoperit intr un container sosit din China, 1440 bucati masinute din plastic inscriptionate "BMW", contrafacute, conform Autoritatii Vamale Romane AVR In data…