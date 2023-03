Stiri pe aceeasi tema

- Numarul salariaților platiți cu salariul minim a crescut foarte mult in 2023, ajungand la 1,897 milioane. Practic, este o creștere de 52% comparativ cu 31 decembrie și reprezinta 28% din totalul contractelor de munca. Explicația: pentru a-și menține calitatea de microintreprinderi pe firme, antreprenorii…

- Cele mai mari salarii din Romania sunt cuprinse intre 111.000 si 117.000 net pe luna. Sunt trei astfel de contracte si reprezinta nivelul cel mai ridicat, asadar, sunt exceptii, arata datele de la Inspectia Muncii. In continuare, in IT se castiga cel mai bine, este domeniul in care salariile ajung la…

- Numarul ucrainenilor care au intrat in Romania la aproape un an de la inceputul invaziei ruse, inclusv in cele doua saptamani preconflict, a trecut de 3,6 milioane, releva datele transmise joi, 23 februarie, de Politia de Frontiera.In data de 22.02.2023, prin punctele de fro­ntiera de la nivelul…

- Un cunoscut oraș - stațiune din Transilvania a primit finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliența pentru dezvoltarea unei infrastructuri bazate pe sisteme inteligente de management.Va avea o harta digitala și supraveghere cu ajutorul camerelor inteligente și a unei drone, scrie…

- Comisia Europeana a aprobat cererea Romaniei de a opri temporar exportul unor antibiotice și antitermice.Comisia a avizat favorabil solicitarea Romaniei privind adoptarea in procedura de urgența a suspendarii temporare a distribuției in afara țarii a anumitor medicamente din categoria antibiotice…

- Este una dintre industriile de top atunci cand vine vorba despre salarii, insa oamenii cu pregatire in domeniu sunt puțini.Este vorba despre sectorul IT, care se confrunta mereu cu deficit de personal astfel ca angajatorii iși vaneaza viitorii angajați de pe bancile facultaților.Astfel,…

- Suntem in plin sezon al sporturilor de iarna, iar pentru cei care le practica este o adevarata provocare sa gaseasca zone in care este zapada.Totuși, in ultimele zone in unele zone a nins, iar partiile pe care se poate schia sunt aglomerate. In loc sa schieze, oamenii petrec mult timp la cozi…

- Declarația unica - Formular 212 privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice se completeaza si se depune de catre persoanele fizice care in anul de impunere au realizat, individual sau intr-o forma de asociere, venituri/pierderi din Romania sau/si din strainatate…